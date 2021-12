Sono stati pubblicati i bandi per il Servizio Civile Universale 2022.

Se sei un giovane tra i 18 e i 28 anni hai la possibilità di inviare la tua domanda di partecipazione entro le ore 14.00 del 26 gennaio.

Partecipare al Servizio Civile Universale significa dedicare tra i sei ai dodici mesi della propria vita alla comunità, ci sono vari ambiti per cui si può prestare il priprio servizio, esistono molti enti e alcuni fra questi sono: il Parco lombardo della valle del Ticino e Parco delle Orobie Valtellinesi.

Sono due aree protette e parchi nazionali della regione Lombardia.

Per rimenere sempre aggiornato segui anche le pagine Facebook in modo da non perderti nessuna ulteriore notizia!

Per scegliere il tuo progetto clicca qui