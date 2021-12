Eliante è una cooperativa sociale che opera nel campo della sostenibilità ambientale e in questo momento ci viene in soccorso con delle idee per fare dei regali di Natale sostenibili!

Nello specifico consiglia Topten, un portale che mostra oltre 1000 prodotti a basso impatto ambientale ed è utile per acquistare un prodotto di alta qualità con un impatto ridotto sull'ambiente e sulle bollette. Per saperne di più clicca qui

Se sei curioso guarda il sito e fai un regalo sostenibile!