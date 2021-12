Report con le principali risoluzioni di interesse europeo e il Piano di Lavoro IUCN West Europe 2021-2023

La IUCN ha pubblicato il Report su tutti i punti rilevanti per l'Europa affrontati nel corso del Congresso di Marsiglia. Il Report contiene anche tutte le risoluzioni e i documenti approvati nel corso dell'assise e che costituiscono le linee di azione rilevanti per l'area West Europe. Particolare attenzione viene poste alle "Nature-based-Solutions" soprattutto per quanto riguarda le politiche agricole e, in generale, i temi dello sviluppo sostenibile.

La IUCN ha inoltre reso disponibile il report relativo alle principali attività svolte dai membri dell'Europa occidentale al Congresso di Marsiglia dello scorso settembre, con particolare riferimento al meeting dei delegati europei svoltosi nel corso dei lavori congressuali. Durante l'incontro è stato varato il Piano di lavoro per la IUCN West Europe per il 2021-2024 con idee e proposte per la sua realizzazione. Il documento costituisce una piattaforma di partenza da condividere e migliorare in un work-in-progress.

LINK ALLA NEWS IN INGLESE E AL REPORT