Un manuale per difendersi dalle fake news sul lupo

L'immagine del lupo attira click e discussioni e proprio per questo si presta molto facilmente a diventare protagonista di false notizie, con informazioni inventate, ingannevoli o distorte. Queste notizie fasulle con il rapido tam-tam delle informazioni nell'era digitale, possono diffondersi in modo molto rapido, generando una visione distorta della realtà.

Grazie alla collaborazione con Facta.news, un progetto di debunking che si occupa di bufale, notizie false e disinformazione, il Parco Adamello ha realizzato "Lupus in Bufala" un manuale pratico per diventare lettori critici e imparare "trucchi" per riconoscere le fake news sul lupo. Facta.news è supporter del progetto LWA EU, ed è membro dell'International Fact-Checking Network (Ifcn); il sito smaschera false notizie di tutti i tipi e argomenti, contribuendo così a veicolare le corrette informazioni.

L'obiettivo principale di LWA EU è quello di trovare la via della coesistenza con il lupo: i falsi miti, negativi o positivi che siano, ci restituiscono un lupo immaginario. Il manuale ci dà utili dritte per dubitare di finte aggressioni, smascherare narrazioni angelicate dei lupi. Il tutto attingendo da fake news che sono realmente circolate sui media. Non manca la sezione dedicata agli evergreen come la fantomatica reintroduzione del lupo o l'ululato alla luna piena (se pensate siano vere, allora il manuale fa per voi), oltre a un glossario che ci aiuta a leggere in modo critico i testi a tema lupo.