Serata di presentazione presso il MuMAB al Parco Stirone e Piacenziano

Chi sfida l'inverno nelle nostre aree protette? I nostri ricercatori e volontari che, nonostante il freddo, in gennaio, da molti anni, partecipano all'International Waterbird Census (IWC), che prevede il conteggio degli uccelli acquatici nelle aree naturali. Si tratta di uno dei più longevi e interessanti programmi di monitoraggio faunistico che vede coinvolti 143 paesi nel mondo, decine di esperti e moltissimi volontari! Nei Parchi del Ducato, nelle province di Parma e Piacenza, il censimento si effettua in tutte le zone umide, dalle zone collinari al fiume Po. Si tratta di osservare e contare, in suggestivi ambienti naturali, anatre, aironi, trampolieri e altre specie che frequentano fiumi e laghi del nostro territorio.

Se vuoi unirti a noi, partecipa alla serata di presentazione presso il MuMAB - Museo Mare antico e Biodiversità del Parco dello Stirone e Piacenziano mercoledì 22 dicembre dalle ore 20.15 con Renato Carini esperto dell'Area Conservazione, Ricerca e Monitoraggio dei Parchi del Ducato

Prenotazione e green pass obbligatori, max 30 posti. Attività gratuita.

Per info e prenotazione: www.millepioppi.it - info@millepioppi.it - tel. 353/4147452.