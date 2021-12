Lodevole iniziativa della scuola primaria G.Rodari di Torino

"....questa lettera per ringraziarvi per tutto quello che fate per rendere il mondo un posto migliore" si conclude così la missiva che gli alunni della quinta elementare G. Rodari dell'Istituto Comprensivo S.Ambrogio di Torino hanno inviato al Comitato Italiano della IUCN, corredata di magnifici disegni e descrivendo la loro emozione e il loro impegno sulla tematica delle specie a rischio di estinzione. Gli alunni, sotto la guida dei loro insegnanti, hanno visitato i siti di IUCN Italia, IUCN International ed hanno poi realizzato dei mini poster sugli animali che rischiano di scomparire da pianeta.

Il vice-presidente del Comitato Italiano IUCN, Giampiero Sammuri, ha vivamente ringraziato i ragazzi e i loro insegnanti per la splendida iniziativa. "Voglio fare i complimenti alla scuola Rodari per questo lavoro di sensibilizzazione che ha portato in un aula della primaria il tema della tutela della biodiversità e dico un grande grazie a questi alunni che ci danno un'ulteriore motivazione a proseguire nel nostro lavoro", ha affermato Sammuri.

Ecco il testo della lettera:

"Con la nostra insegnante di inglese abbiamo affrontato l'argomento degli animali in via di estinzione. La maestra ci ha illustrato, con l'aiuto di alcuni video, i pericoli che molte specie animali corrono ogni giorno.

Siamo stati impressionati da ciò che sta accadendo: il 95% dei koala è già scomparso a causa degli incendi; gli elefanti vengono uccisi per le loro zanne come i rinoceronti per il loro corno; orsi bianchi, pinguini e foche sono via via privati del loro habitat a causa del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici; megattere, tartarughe e delfini sono a rischio per la grande quantità di plastica nel mare, ecc…

Nel nostro piccolo abbiamo provato a contribuire a sensibilizzare le persone realizzando dei mini poster in cui presentiamo alcuni degli animali a rischio estinzione, con una breve descrizione in inglese.

Abbiamo pensato di condividere con voi il nostro lavoro e, con l'aiuto della maestra di italiano, di scrivere questa lettera per ringraziarvi per tutto quello che fate per rendere il mondo un posto migliore. "

Le alunne e gli alunni della classe 5

Scuola primaria G.Rodari

Istituto Comprensivo Sant'Ambrogio di Torino