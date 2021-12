Chi sfida l'inverno nelle nostre aree protette? I nostri ricercatori e volontari che, nonostante il freddo, in gennaio, da molti anni, partecipano all'International Waterbird Census (IWC), che prevede il conteggio degli uccelli acquatici nelle aree naturali. Si tratta di osservare e contare, in suggestivi ambienti naturali, anatre, aironi, trampolieri e altre specie che frequentano fiumi e laghi del nostro territorio. Se vuoi unirti a noi, partecipa alla serata di presentazione presso il MuMAB mercoledì 22 dicembre dalle ore 20.15. Attività gratuita. Per info e prenotazione: www.millepioppi.it - info@millepioppi.it - tel. 353/4147452.

Questo insolito percorso ci permetterà di raggiungere il Crocione di Lugagnano Val d'Arda, sito alla sommità del Monte Giogo, salendo da una strada poco battuta. Il sentiero si addentra in un folto bosco e costeggiando antiche grotte oggetto di tante leggende si raggiunge una piccola azienda agricola a conduzione famigliare di allevamento asini e bovini. Raggiungeremo la vetta del monte e poi nel ritorno vedremo i calanchi tipici. Il ritrovo è alle 9,30 presso la Chiesa di Chiavenna Rocchetta (frazione del Comune di Lugagnano Val D'Arda PC).Informazioni e prenotazione contattando la guida Sara Sichel al num. 3803339886 oppure via email escursionieva@gmail.com o la pagina FB Eva Gruppo Esploratori Val d'Arda.

Le GELA sono le Guardie Ecologiche volontarie di Legambiente. Sono normalissimi cittadini che scelgono di mettere a disposizione della collettività, volontariamente e a titolo gratuito, parte del proprio tempo libero in azioni di tutela ambientale, di informazione, di prevenzione e di vigilanza. Il corso di formazione inizierà il 10 marzo 2022 ed è gratuito. Per conoscere meglio le GELA visita il sito www.gelaparma.it. Per informazioni e iscrizioni telefonare al numero 339/4578936 o al numero 0521/238478 oppure scrivere all'indirizzo mail gela@legambienteparma.it

Il MuMAB – Museo Mare Antico e Biodiversità in località Millepioppi a Salsomaggiore Terme resterà chiuso durante le festività, ma aprirà in via straordinaria durante i pomeriggi feriali. Le visite guidate sono con prenotazione e il greenpass è obbligatorio. E' sempre possibile visitare la mostra "Balaenae" di Simona Visconti. Al museo puoi trovare gadget molto interessanti oppure acquistare una giftcard da regalare a chi vuoi. Per controllare gli orari: aperture straordinarie.

I Parchi del Ducato augurano a tutti buone feste e un felice anno nuovo.

La prossima newsletter sarà inviata direttamente a gennaio con una sorpresa.