In Aprica, presso il Centro Direzionale di Corso Roma 150, è nata la Galleria delle Emozioni nella Natura: un progetto fortemente voluto e sostenuto dal Parco delle Orobie Valtellinesi. All'interno della Galleria sono stati realizzati alcuni "diorami", per gran parte viventi, con l'intenzione di suscitare, in chi li osserva, emozioni particolari e suggestive.

Ruscelli, laghetti, boscaioli al lavoro, un formicaio, una grande cassettiera con collezioni di insetti, minerali e gemme: una ricostruzione fedele della prateria alpina sopra i 2000 metri di quota con trote vive che nuotano in un lago costituito da 11 mila litri di acqua, anfibi, roditori, rettili e tanto altro ancora. La visita si conclude nella sala delle sensazioni, dove si assiste a filmati che inducono a provare sensazioni come ascoltare e vedere contemporaneamente il temporale, il vento, le voci degli animali e tantissime altre meraviglie offerte quotidianamente dalla Natura che, troppo spesso, non si riescono a "gustare" a causa della vita frenetica dei giorni nostri. Alla Galleria si accede esclusivamente tramite prenotazione all'Info point di Aprica, telefonando al numero 0342/746113 oppure inviando una e-mail all'indirizzo info@apricaonline.com