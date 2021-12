E' scaricabile online il nuovo Notiziario dei Parchi Emilia Centrale 2021, con news, informazioni e approfondimenti sui progetti e le attività dell'Ente di gestione delle 8 Aree protette regionali (Parchi, Riserve e Paesaggio) dei territori provinciali di Modena e Reggio Emilia svolte nel corso dell'anno 2021.

In questo numero, oltre agli interventi del presidente dell'Ente, Giovanni Battista Pasini dedicato alla sentieristica e del direttore Valerio Fioravanti dedicato al nuovo programma triennale di investimenti, si parla dell'allargamento della Riserva MAB Unesco dell'Appennino Tosco Emiliano, dei progetti per la valorizzazione dei "geositi" del fiume Secchia e del torrente Scoltenna, dell'approvazione della Fase 2 della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) da parte del Forum plenario (con uno stralcio dell'intervento conclusivo dell'assessora regionale alla Montagna e ai Parchi, Barbara Lori), delle attività del progetto di conservazione Life Eremita di cui l'Ente Parchi Emilia Centrale è partner, della nuova pagina web informativa del Percorso Natura Secchia con il monitoraggio in tempo reale della sua percorribilità, del nuovo libro sulla Pieve di Trebbio nel Parco dei Sassi di Roccamalatina scritto da Giuseppe De Polo e, infine, le prime anticipazioni sul nuovo sito web dedicato agli "Itinerari", con mappe e pagine interattive ad uso degli escursionisti, che sarà online in vista della nuova stagione turistica 2022.

Scarica il Notiziario (10M)