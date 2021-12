In Italia sono 3 parchi certificati. Avanza la partnership globale con Huawei Tech4Nature,

Le certificazioni di qualità della Green List IUCN per le aree protette sono arrivate, alla fine del 2021, a quota 59 nel mondo, distribuite su tutti i continenti. Sono 81, invece, le candidature in corso per poter accedere alla Green List. E' sempre consultabile online, sul sito green list, la mappa interattiva delle aree protette che rientrano nella "lista verde". In Italia ad oggi sono tre i parchi nazionali certificati "Green List": il Gran Paradiso, L'Arcipelago Toscano e le Foreste Casentinesi.

Sempre in merito alla diffusione della Green List si segnala la crescita della partnership della IUCN con Huawei per il programma Tech4Nature.

Si tratta è una intesa globale con lo scopo sostenere le azioni di conservazione della natura attraverso l'utilizzo di innovative tecnologie digitali.

Creato da IUCN e dal programma Huawei TECH4ALL, Tech4Nature è concepito come una partnership aperta per la promozione di soluzioni digitali eque ed efficaci per le aree protette. Tech4Nature mira a consentire alle aree protette in tutto il mondo di valutare l'attività di conservazione attraverso lo standard IUCN Green List.

La partnership fornirà indicazioni sull'uso appropriato della tecnologia nella conservazione basata sulla specificità del territorio ed applicando procedimenti innovativi nei processi di tutela della biodiversità e nella governance.

Link al sito IUCN GREENLIST