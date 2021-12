Sorprese e laboratori animati da Babbo Natale e i suoi elfi al Museo La Fornace di Barzio!

La Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera ha deciso di aprire il museo in via straordinaria anche durante le prossime festività natalizie. Oltre all'area museale, verranno utilizzati i locali dell'edificio "Casa Merlo" e la struttura denominata "Spazio Valsassina".

Tre sono le iniziative:

• "ASPETTANDO IL NATALE"

• "ASPETTANDO L'ANNO NUOVO"

• "ASPETTANDO L'HAPPYFANIA"

Oggi, 23 dicembre 2021, è l'ultimo giorno della prima fase "ASPETTANDO IL NATALE" in cui dalle h. 10:00 alle 13:00 e dalle h. 14:00 alle 18:00 a grandi e piccini si proporranno:

• gratuitamente, presso il Museo "La Fornace", il magico incontro con Babbo Natale e visite guidate per scoprire il territorio insieme alla magia del Natale;

• a pagamento, presso l'edificio "Casa Merlo", laboratori natalizi.

Potrete in questo modo vivere la magia del Natale in un ambiente ricco di luci e colori! In concomitanza con l'apertura di oggi, giovedì 23/12/2021, dalle h. 15:30 alle h. 18:30, il titolare del ristorante toscano "La Puppola" ubicato a Moggio, offrirà ai bambini fino ai 12 anni di età, "IL VOLO CON BABBO NATALE IN MONGOLFIERA", presso il piazzale antistante l'edificio denominato Spazio Valsassina..All'interno ci sarà anche la possibilità di usufruire di un "BUFFET DI DOLCI DI NATALE" a pagamento, sempre organizzato dal proprietario del ristorante.

Per l'iniziativa "ASPETTANDO L'ANNO NUOVO" nelle giornate di mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre 2021 dalle h. 10:00 alle 13:00 e dalle h. 14:00 alle 18:00 ai partecipanti si proporranno:

• gratuitamente, presso il Museo "La Fornace", la visita alla "Foresta di Babbo Natale" e visite guidate volte alla scoperta del territorio;

• a pagamento, presso l'edificio "Casa Merlo" laboratori dedicati all'arrivo del nuovo anno.

Per l'iniziativa "ASPETTANDO L'HAPPYFANIA" nei giorni di mercoledì 05 e giovedì 06 gennaio 2022 dalle h. 10:00 alle 13:00 e dalle h. 14:00 alle 18:00 ai fruitori si proporranno:

• gratuitamente, presso il Museo "La Fornace", l'incontro con la Befana (Sala Immersiva al piano primo del Museo) e visite guidate per scoprire il territorio insieme alla magia dell'Happyfania;

• a pagamento, presso l'edificio "Casa Merlo" (Salone piano terra) laboratori relativi all'Happyfania.

Non perdetevi queste fantastiche iniziative!

Per info e prenotazioni vi basta visitare il sito o scrivere una mail a: museolafornace@valsassina.it

Buone feste da tutt noi!