Corso Escursionismo e Natura Via del Gesso – inverno

21-30 gennaio 2022

Corso di formazione con lezioni online ed escursioni in ambiente, di avviamento alla conoscenza naturalistica, pratica, rispettosa e in sicurezza dell'attività escursionistica nel Parco della Vena del Gesso Romagnola nella nuova "Via del Gesso".

Iscrizioni entro il 13/01 e fino ad esaurimento dei posti disponibili, compilando il form:

https://tinyurl.com/escursionismonatura-VdG

Informazioni e segreteria: cell. 389 031 2110 / la@nottola.org

Vedi Programma