È stato pubblicato il bando per il Servizio Civile Universale 2022.

Se sei un giovane tra i 18 e 28 anni hai tempo fino alle 14.00 del 26 gennaio 2022 per candidarti!

Quest'anno sono tre i progetti:

1) "Scuola a cielo aperto", a cui partecipano gli enti:

Parco Adamello

Parco Groane

Parco del Lura

Parco Montevecchia e Valle del Curone

Parco Nord Milano

Parco Orobie Valtellinesi

Parco Valle Lambro

Riserva Torbiere del Sebino

2) "I Care":

Associazione Orto Comune Niguarda

Parco Groane

Parco Montevecchia e Valle del Curone

Parco Nord Milano

Parco Orobie Valtellinesi

Parco Valle del Ticino

3) "Rip-Arte"

Associazione Culturale Casa Testori

Fondazione Cineteca Italiana

Parco Adda Nord

Parco Nord Milano

Parco Valle del Ticino

Riserva naturale Incisioni Rupestri

Clicca sul nome dell'ente che ti interessa per aprire la pagina ufficiale e leggere il progetto. Segui anche le loro pagine Facebook e Instagram per non perderti nessuna nuova comunicazione importante!

Per aprire la pagina ufficiale del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale clicca qui.