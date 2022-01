Sai di cosa si tratta?

La campagna Bee Christmas è nata per salvaguardare le api e tutti gli insetti impollinatori e aumentare la biodiversità di Parco Nord Milano.

Oltre un terzo delle coltivazioni essenziali alla dieta umana si basa sull'impollinazione effettuata dalle api e altri insetti che sono in diminuzione, minacciati dell'uso di pesticidi e della riduzione dei loro habitat. Abbiamo il dovere di restituire loro luoghi in cui vivere, nutrirsi e continuare a lavorare per la biodiversità e la bellezza del Pianeta.

Fino al 6 gennaio, puoi contribuire al nuovo progetto Bee Christmas! con una donazione che permetterà di ospitare sempre più insetti per la salute di tutti:

nuove arnie per sostituire quelle perse la scorsa estate a causa di un incendio

costruzione di hotel per le api, ovvero delle postazioni di stazionamento fatti appositamente per gli insetti impollinatori

semina di nuovo fiorume e ampliamento dell'Apistrada del Parco

Puoi per esempio regalare un fiore, un'area fiorita, una porzione di arnia o di hotel per le api: puoi fare una dedica speciale, riceverai uno speciale attestato che potrai consegnare insieme al tuo regalo, un segno concreto del tuo impegno per le api:

Per saperne di più leggi qui