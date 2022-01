Giovedì 6, Sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022

Al Ciabot degli animali - Sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022

Dalle ore 10.00 al Ciabot degli Animali con Skua Nature - "A tu per tu con gli animali - Sessioni Di Macrofotografia"





Sabato 8 gennaio

Dalle ore 9 al Ciabot degli Animali con Skua Nature – "Corso base intensivo di fotografia" per adulti





Domenica 9 gennaio

Dalle ore 10 al Ciabot degli Animali con Skua Nature – "Avventura nella natura" corso base di fotografia per bambini







Attività a Cascina Brero

Ore 14.30 – Nella calza della befana – attività ricreativa per bambini

Attività a Cascina Vittoria

Ore 9.30 – Sabato 8 gennaio – Horse Feeling 3 "esplorare insieme" – incontri dedicati al mondo del cavallo

Per aperture e chiusure dei servizi visitare il nostro sito: http://www.parchireali.it/#mce_temp_url#

Le attività di visita guidata sono tutte su prenotazione obbligatoria. All'interno dell'evento sarà indicata la modalità di pagamento e prenotazione dell'attività.

Ufficio Informativo Parchi Reali

011/4993381 info@parcomandria.it

Dal 1° gennaio 2022: dal Martedì A Venerdì 10.00-12.00/14.00-16.00 Sabato,Domenica e Festivi: 10.00-13.00/14.00-15.00