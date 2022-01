Se hai tra i 18 e i 28 anni partecipa a uno dei tre progetti di Servizio Civile Universale che vedono coinvolti l'Archivio Regionale dell'Educazione Ambientale dei Parchi lombardi (AREA Parchi) con numerose aree protette e alcune associazioni e enti del territorio. Tra i tre progetti, troviamo:

"SCUOLA A CIELO APERTO E ATTIVATORI DI CITIZEN SCIENCE"

Scopriamolo meglio insieme!

Cosa si intende per Scuola a Cielo aperto? E' una Scuola che offre occasioni di incontro e confronto con la Natura, che permette di cambiare punto di vista e accorgersi, con l'osservazione, di tutto il mondo che può offrire. L'obiettivo di una Scuola a Cielo aperto è quello di offrire spazi per il sogno ma anche spazi per l'azione, luoghi di impegno e luoghi di riflessione. Non ha quindi bisogno di banchi e di sedie, ma li trova per esempio nei prati e non considera pioggia e neve "brutto tempo" ma occasioni preziose di apprendimento ed esperienza. E' una Scuola che coinvolge bambine, bambini, ragazze, ragazzi, insegnanti, educatori nella progettazione e ideazione dei percorsi, nella costruzione di mappe e itinerari. E' una Scuola, in Natura, che si apre alla città e con essa dialoga e si confronta. Il tutto attraverso spazi aperti che caratterizzano le aree protette, per un vero stare a cielo aperto, e, solo successivamente, a quelli chiusi.

Il progetto del Servizio Civile Universale: nato dal concetto di difesa della Patria viene, nel caso di attuazione del presente progetto declinato come:

3) difesa della democrazia con progetti educativi e di inclusione sociale

4) difesa di un linguaggio comune e condiviso - quello della scienza - con attività di partecipazione e di citizen science

Si vogliono quindi cercare nuove modalità, rivolte ai giovani e con linguaggi contemporanei, per difendere la democrazia partecipativa con progetti educativi e di inclusione sociale. Nuove modalità, più comunicative e responsabilizzanti, per difendere la ricerca scientifica e il monitoraggio ambientale con attività di partecipazione e di citizen science. Il contesto del progetto si intreccia inoltre ad alcuni degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030, quali:

obiettivo 3 - garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età

- garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età obiettivo 6 - garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti)

- garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti) obiettivo 11 - rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

- rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili obiettivo 12 - garantire modelli di consumo e produzione sostenibili)

- garantire modelli di consumo e produzione sostenibili) obiettivo 13 - adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze

- adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze obiettivo 15 - proteggere, ripristinare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita di biodiversità

- proteggere, ripristinare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita di biodiversità obiettivo 16 - promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli

Se vuoi saperne di più, leggi qui la SINTESI del progetto, le SEDI e il TESTO INTEGRALE

Scadenza: 26 gennaio 2022