È iniziato il primo ottobre 2021 l'evento Expo che quest'anno si sta svolgendo a Dubai e resterà aperto al pubblico fino al giorno 31 marzo 2022.

Il tema scelto è Connecting Minds, Creating the Future, per cui ci si confronta e si propongono idee e soluzioni su questioni urgenti, come la mobilità, sostenibilità, e resilienza delle risorse ambientali, energetiche e idriche.

Uno dei padiglioni è quello dell'Italia e il focus è l'econiomia circolare e l'agricoltura. All'interno del padiglione si trova una vera e priropia mostra con alcune particolarità e spunti interessanti, per esempio il pavimento è stato fatto con bucce d'arancia riciclate. Inoltre, si trovano dei manichini vestiti con nuove tipologie di tessuto non inquinanti ed infine si conclude un un progetto di agricoltuira a distanza.

