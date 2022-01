Passeggiata alla scoperta dei misteri della Val Chero domenica 16 gennaio

Un percorso di facile svolgimento che tocca diversi aspetti storico – naturalistici della Val Chero. Con partenza dalla imponente parete conchilifera della stazione di Badagnano dell'Area Piacenziano del Parco, dove ammireremo notevoli affioramenti fossili pliocenici, il percorso prosegue su strada asfaltata poco trafficata e in leggera salita in direzione Osteria di Montezago, con splendida vista sulla Val Chero.

Da qui si continua su strada di ghiaia sino ad un punto panoramico che permetterà di avere una bella visione di insieme della Val Chiavenna e, se pur in lontananza, di altre due stazioni dell'Area Piacenziano del Parco Regionale: Rio Stramonte e Monte Giogo. Proseguendo su carrareccia ci si addentra quindi in un bosco, alla ricerca di una pietra oggetto di una sentita e antica tradizione popolare locale, secondo la quale Gesù avrebbe lasciato impronte di mani e ginocchia sulla sua superficie. Ultima tappa del percorso è l'Eremo, edificato all' inizio del XX secolo, dedicato a San Biagio, luogo di pace e tranquillità in cui vive oggi l'eremita Padre Devis. Si ritorna al punto di partenza attraverso una carrareccia ben tenuta.

Grado di difficoltà: Escursionistico - Lunghezza totale 8 km - Dislivelli: Ascesa totale 260 mt; Discesa totale 240 mt - Tempo di percorrenza: 2,50 ore al netto delle soste

Ritrovo: Domenica 16 Gennaio 2022 ore 9.45 c/o Parcheggio di Tabiano chiesa (frazione del Comune di Lugagnano Val D'Arda PC). Termine escursione: ore 13.00

Attrezzatura richiesta: Scarpe da trekking, k-way, acqua, cappellino, crema solare, occhiali da sole.

Organizzatore e Guida: Sara Sichel (Guida turistica, accompagnatrice turistica, guida ambientale escursionistica)

Costo di partecipazione: 10 euro adulti, fino a 14 anni gratuito

Prenotazione obbligatoria: cell: 380 3339886 - email: escursionieva@gmail.comfacebook: eva gruppo esploratori val d'arda, @evaescursioni

Escursione inserita nel calendario Camminaparchi 2021/2022