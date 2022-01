Lex – Risposta a quesito dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale

L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale nella Pubblica Amministrazione ha risosto ad un quesito relativo agli istituti applicabili alle progressioni verticali nella PA. Il il parere è relativo al ccnl delle funzioni locali, ma la giurisprudenza ivi richiamata si applica in via generale.

Quesito CFL-141: In caso di progressione verticale, ex art. 22, comma 15, del D.Lgs n.75/2017, è possibile dare continuità agli istituti contrattuali maturati e non goduti (come ad esempio: ferie, ore di straordinario, i permessi retribuiti di cui agli artt. 32 e 35 del CCNL comparto Funzioni Locali 21/05/2018)?

Parere ARAN: Con riferimento alla questione posta in esame, avente per oggetto la possibilità, in caso di progressione verticale, ex art. 22, comma 15, del D.Lgs n.75/2017, di dare continuità agli istituti contrattuali maturati e non goduti (come ad esempio: ferie, ore di straordinario, i permessi retribuiti di cui agli artt. 32 e 35 del CCNL comparto Funzioni Locali 21/05/2018), non si può che confermare l'orientamento consolidato della giurisprudenza giuslavoristica in materia, recepita nei noti orientamenti applicativi del comparto Funzioni Locali. In conformità a tale impostazione, nel comparto Funzioni Locali, la disciplina contrattuale nazionale con riferimento specifico alle progressioni verticali di cui all'art 22 del D.Lgs 75/2017, come nel previgente quadro regolativo, si è limitata a statuire in merito a due istituti contrattuali: - il riconoscimento, a titolo di assegno personale, dell'eventuale differenziale economico tra il trattamento economico conseguito per effetto di progressione economica orizzontale nella precedente categoria di inquadramento e il nuovo trattamento tabellare iniziale (art. 11, comma 8, del CCNL del 21/05/2018); - l'eventuale esonero dal periodo di prova (art. 20, comma 2, del CCNL del 21/05/2018).