Se hai tra i 18 e i 28 anni non perderti l'opportunità di trascorrere un anno di Servizio Civile Universale con noi! Puoi scegliere di fare domanda per un progetto e in una delle aree protette, associazioni e enti del territorio!

Tra i progetti a cui puoi aderire c'è:

I CARE - ME NE CURO

Scopriamolo meglio insieme!

Cura innanzitutto significa proteggere gli ecosistemi dalle conseguenze della perdita di biodiversità, ma anche le generazioni future contribuendo alla lotta contro i cambiamenti climatici

Sarai chiamato quindi a partecipare attivamente con azioni concrete che perseguono diversi obiettivi tra cui:

aumentare le aree di forestazione urbana e le aree di cura e pulizia delle sponde fluviali

contrastare la frammentazione e il degrado degli ecosistemi

tutelare le specie endemiche che fanno fatica ad adattarsi ai cambiamenti ambientali

contrastare la diffusione delle specie aliene invasive

ridurre l'impronta ecologica del nostro stile di vita in termini di utilizzo delle risorse naturali, spreco, produzione di plastica e di altri materiali non smaltibili

rafforzare l'efficacia dei programmi di protezione civile e di antincendio boschivo

Il contesto del progetto si colloca inoltre sulla scia di alcuni degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030, quali:

obiettivo 11 - rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

obiettivo 15 - proteggere, ripristinare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita di biodiversità

Vuoi saperne di più?

Leggi qui la SINTESI del progetto, le SEDI e il TESTO INTEGRALE

Scadenza: 26 gennaio 2022

Ti aspettiamo!