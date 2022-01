Il legame tra Parco Adda Nord e teatro si consolida con il patrocinio concesso alla Compagnia Anfiteatro per lo spettacolo "Mondo" che andrà in scena a Fara Gera d'Adda e a Merate rispettivamente sabato 15 e sabato 29 gennaio 2022.

Di cosa parla?

"Mondo" è il diminutivo di Raimondo, un ragazzino semplice di spirito e amante della natura. È sua la voce narrante, è Mondo oramai adulto che racconta la sua storia, a tratti esilarante ma sempre dolce e commovente, che si arricchisce in corso d'opera dell'amicizia di Margherita, una ragazzina che condivide le stesse passioni e i medesimi ideali e che con Mondo deciderà di salire su un albero per evitare che venga abbattuto.

A chi è rivolto?

"Mondo" è uno spettacolo teatrale pensato per le famiglie e soprattutto per i bambini dai 5-6 anni in su.

«Si tratta di un monologo con oggetti di scena molto semplici ma significativi – spiega Michele Ciarla – Il tema principale è la salvaguardia dell'ambiente e attraverso lo spettacolo abbiamo voluto sensibilizzare il pubblico sul rapporto molto forte bambino-natura». Lo spettacolo ha debuttato nel 2020 al festival Colpi di Scena 2020 di Forlì – Biennale di Teatro dedicato alle Nuove Generazioni – ed è già stato presentato in altri parchi regionali e nelle scuole.

L'ingresso è gratuito con green pass rafforzato e mascherina FFP2. L'evento gode del patrocinio anche dei comuni di Fara e Merate.