I cittadini e la scienza per indagare la biodiversità notturna

E' in partenza il Progetto di promozione e divulgazione della cultura tecnico-scientifica "Dove volano le Falene – I cittadini e la scienza per indagare la biodiversità notturna", curato dall'Ente parco in collaborazione con la cooperativa Arnica e l'Università di Torino, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, vincitore di un finanziamento del Ministero dell'Università e della Ricerca sul bando per progetti annuali (progetto secondo in graduatoria a livello nazionale!)

Il progetto indagherà la realtà degli impollinatori selvatici diurni e notturni, le cui popolazioni sono in netto declino e da cui dipende la fecondazione e quindi l'esistenza stessa del 90% delle specie vegetali a livello mondiale.

Le conoscenze e le ricerche su questi animali, per la maggior parte insetti, sono ancora molto scarse per i nostri territori.

Il monitoraggio degli impollinatori coinvolgerà in incontri e serate sul campo scuole e cittadini. Una parte del finanziamento sarà utilizzata per allestire un percorso immersivo "Una notte da falena" presso il Centro visite Cascina Brero e per migliorare l'area dell'apiario didattico della cascina arricchendola di piante utili agli impollinatori.

In primavera si terranno le attività curate dalle guide del parco rivolte ad alunni di Scuola secondaria di 1° grado e del secondo ciclo di Scuola Primaria.

Per le scuole con sede nei 14 comuni del parco La Mandria (Venaria, Druento, Collegno, Pianezza, Borgaro, Caselle, Fiano, Cirié', Varisella, San Gillio, La Cassa, Givoletto, Robassomero, San Maurizio) e quelle presso le Riserve ( Vauda, Lanzo e Monte Lera).

Le attività sono totalmente gratuite, salvo che per la spesa di trasporto.

I posti sono limitati, le candidature di classi interessate debbono pervenire all'ente parco tramite mail a protocollo@parchireali.to.it entro il prossimo 28 gennaio.

L'attività potrà essere programmata tra marzo e giugno.