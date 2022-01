Escursione guidata di Camminaparchi Domenica 23 Gennaio

Avete mai fatto camminate fuori Parma o avuto modo di osservare la Natura in pianura? Molti considerano la Pianura Padana come un agglomerato di risaie e pioppeti, una distesa agricola senza fine.

Con questa semplice passeggiata alle ANTICHE FOCI DELLA PARMA vi faremo scoprire una Natura rigogliosa e scorci mozzafiato. La PARMA MORTA è un'enigma che per molto tempo ha affascinato studiosi e scienziati. E' un ramo morto del torrente omonimo ed è un'interessante testimonianza della mutevolezza dei corsi d'acqua di pianura. PANTA REI: tutto scorre, sì, ma come l'uomo agisce sull'instancabile forza dell'acqua? Scopriremo il difficile rapporto Uomo-Natura attraverso la scoperta della Riserva. Attraverso dei capanni di osservazione, tra strisce di canneto, pioppi, querce e gelsi, potremo osservare e fotografare l'avifauna che vive in questi luoghi: aironi cenerini, bianchi e rossi, garzette, e infine un magico tunnel naturale di Biancospini.

ITINERARIO: Partenza da Mezzani località Municipio. Ci si sposterà al punto iniziale del percorso all'interno della Riserva, costeggiando sul lato destro il ramo tronco della Parma Morta fino all'altezza dell'edificio che in futuro ospiterà l'Aquario di Mezzani. Si attraversa il torrente Parma Morta sul ponte di legno e si arriva al Bar Laghi nel Paradiso località Ghiare di Bonvisi, dove ci si fermerà per il pranzo. Si rientrerà a Mezzani costeggiando il torrente sul alto idrografico sinistro sempre mantenendosi sui sentieri tracciati.

Pranzo al Bar Laghi nel Paradiso: possibilità di ordinare tagliere di salumi e formaggi, panini e focacce.

Grado di difficoltà: T (Turistico, molto facile) - Dislivello nullo - distanza 8 km - Tempi di percorrenza stimati (escluse soste) 3 ore

Ritrovo: Domenica 23 gennaio 2022 ore 10.00 in Strada della Pace 1 – 43055 Casale, Mezzani (PR). Termine escursione ore 16.00

Attrezzatura richiesta: Pile o maglioncino, borraccia da 1 litro/thermos, calze e scarponcini da trekking, giacca o mantellina impermeabile, pranzo al sacco oppure al Bar Laghi nel Paradiso. Facoltativo: bastoncini da trekking.

Organizzatore: ControventoTrekking di Antea Franceschin - Guida: Antea Franceschin (Guida Ambientale Escursionistica)

Costi di partecipazione: 15 € Adulti e ragazzi dai 12 anni; 12 € Bambini e ragazzi fino a 11 anni.

La quota comprende l'accompagnamento per tutta la durata della giornata di Antea Franceschin – Guida Ambientale Escursionistica. La quota NON COMPRENDE il viaggio da e per il punto di partenza nè il pranzo al sacco o ai Laghi Paradiso.

Per chi è adatta: Escursione adatta a tutti. possono partecipare bambini dai 7 anni di età. I minori di 18 anni devono essere accompagnati da un adulto.

Numero massimo di partecipanti: 20. Iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti e/o entro le ore 18 del giorno precedente l'escursione.

Iscrizione dal sito www.controventotrekking.it oppure contattando Antea Franceschin Antea +39 348 0725255 oppure email antea@controventotrekking.it

Pranzo al sacco oppure, facoltativo, pranzo presso Bar Laghi nel Paradiso, Mezzani. Dato che ci fermeremo presso il punto ristoro dei Laghi Paradiso, il Bar è a disposizione per la preparazione di panini, piatti caldi, taglieri di salumi, o anche solo caffè e cioccolate.