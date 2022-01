Lex – Slittamento del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione

Il Consiglio dell'Anac ha stabilito che il termine ultimo per la presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 (PTPCT), inserito all'interno del PIAO (Piano Integrato delle Attività e Organizzazione) è posticipato al 30 aprile 2022. Il termine vale per tutti gli enti obbligati all'adozione del Piano, quindi, non solo P:A., ma anche tutti gli altri enti pubblici non economici e gli organismi partecipati.

