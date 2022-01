Utile per prenotare la partecipazione ad eventi e iniziative di contatto con la natura.

Parte con il nuovo anno la Newsletter di Parchiaperti per condividere, prenotare partecipare ad esperienze in contatto con la natura. Ogni settimana si riceve una selezione di eventi e di iniziative da fare nei parchi naturali o nelle aree protette aderenti alla rete di parchiaperti: escursioni guidate, laboratori naturalistici, ma anche concerti ed eventi enogastronomici. In più, si può consultare in

anteprima la mini guida su uno dei tanti itinerari da fare in autonomia, in cui si trovano informazioni utili come punto di partenza, tempi di percorrenza, difficoltà, accessibilità, abbigliamento e attrezzatura necessari.

Ideato durante il primo lockdown da Dynamoscopio e Jecoguides, in collaborazione con Federparchi e con il patrocinio di ANCI nazionale, parchiaperti è considerato, da Fondazione Cariplo e Fondazione Compagnia di San Paolo, due dei più importanti enti filantropici italiani, un progetto ad alto impatto ambientale e sociale, oltre che uno strumento inserito appieno nel quadro della Carta Europea del Turismo Sostenibile.

Dopo più di un anno dall'inizio del progetto, i parchi che ad oggi hanno aderito all'iniziativa sono più di 50 e oltre 600 le esperienze promosse sulla piattaforma, - sia gratuite che a pagamento - tra trekking, percorsi in bici, escursioni, visite guidate, laboratori e molto altro ancora. Grazie a un sistema di prenotazione rapido e intuitivo, il visitatore può organizzare la propria esperienza in quattro semplici mosse, anche a due passi da casa. Ai parchi permette invece di controllare il numero di prenotazioni per ciascuna esperienza, scongiurando eventuali rischi di sovraffollamento o overbooking.

(da comunicato parchiaperti)