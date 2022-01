Prorogato il termine di presentazione delle domande per la partecipazione al bando per il Servizio Civile Universale al giorno 10 febbraio 2022 entro le ore 14.00

È possibile presentare, esclusivamente per via telematica, una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un'unica sede.



Qui tutti gli approfondimenti e informazioni:http://www.areaparchi.it/dettaglio.php?id=67525

I progetti sono rivolti ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni: partecipa a uno dei tre progetti di Servizio Civile Universale che vedono coinvolti l'Archivio Regionale dell'Educazione Ambientale dei Parchi lombardi (AREA Parchi) con numerose aree protette e alcune associazioni e enti del territorio:

RIP-ARTE: MUSEI COME HUB DELLA CONOSCENZA E SOSTENIBILITÀ

Sedi: Parco Nord Milano, Fondazione Cineteca italiana, Associazione Casa Testori, Parco Adda Nord, Parco Lombardo della Valle del Ticino, Riserva naturale delle incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo

SCUOLA A CIELO APERTO E ATTIVATORI DI CITIZEN SCIENCE

Sedi: Parco Nord Milano, Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, Parco dell'Adamello, Parco delle Orobie valtellinesi, Riserva naturale delle Torbiere del Sebino, Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, Parco Valle Lambro, Parco del Lura.

I CARE-ME NE CURO

Sedi: Parco Nord Milano, Associazione Orto comune Niguarda, Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, Parco delle Orobie valtellinesi, Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, Parco Lombardo della Valle del Ticino.