Alla scoperta dell'Appennino Tosco-Emiliano, Riserva della Biosfera MaB Unesco, tra i passi della Cisa e delle Forbici, sul crinale montano che segna il confine tra la Toscana e l'Emilia, connessione geografica e climatica tra Europa continentale e mediterranea.

Sarà in edicola dal 31 gennaio (a 12 euro più il prezzo del quotidiano) la nuova Guida di Repubblica dal titolo "Appennino regno della biosfera, Viaggio nella natura tra Emilia e Toscana" che accompagna i lettori in un viaggio nella natura su un'area che copre quasi 500mila ettari, unendo 3 regioni (Emilia-Romagna, Toscana e Liguria) e 80 comuni nelle province di Modena, Parma, Reggio Emilia, Lucca, Massa Carrara e La Spezia. Qui un Parco nazionale, sei Parchi regionali e diverse Riserve naturali vivono accanto a centri e brand di livello mondiale dell'industria e dell'agricoltura. Un territorio caratterizzato da un turismo lento, per piccoli gruppi, nel rispetto della biodiversità e di una comunità resiliente, con un ricchissimo patrimonio naturale, storico, enogastronomico.

A fare da testimonial, in guida, ci sono Francesco Guccini, Iva Zanicchi e Zucchero 'Sugar' Fornaciari che svelano i loro luoghi del cuore accanto a molti altri personaggi illustri, accomunati dall'amore per questo territorio. Il volume è un vero e proprio vademecum alla scoperta delle aree più incontaminate dell'Appennino Tosco-Emiliano con decine di itinerari e centinaia di indirizzi tra ristoranti, produttori di vino, strutture ricettive e botteghe del gusto, disseminati su un'area ricca di eccellenze, non solo enogastronomiche.