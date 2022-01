Visita guidata alle zone umide della Riserva dei Ghirardi

In occasione della appena trascorsa Giornata Mondiale delle Zone Umide, una escursione un po' diversa dal solito, fuori dai sentieri e lungo il torrente, alla ricerca di pozze e stagni per scoprire l'importanza di queste perle nel paesaggio e la vita animale e vegetale che solo in questi piccoli e rari ambienti può trovare le condizioni per vivere.

Scopriamo come aiutare la ricerca scientifica segnalando le nostre osservazioni attraverso l'app iNaturalist.

Necessario abbigliamento adeguato alle condizioni climatiche; consigliato il binocolo e l'app iNaturalist già scaricata sul proprio smartphone. Indispensabili scarponi impermeabili o stivali di gomma adatti a camminate lunghe.

Il ritrovo è alle 9.30 e il termine è previsto per le 13.00.

Attività gratuita a cura di WWF Parma e Parchi del Ducato presso il Centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (PR).

Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.