Domenica 06 febbraio nel Parco dello Stirone e del Piacenziano

Quali sono gli indizi dell'arrivo della primavera? Come si prepara il podere Millepioppi? Una passeggiata in compagnia del direttore del MuMAB per osservare i primi segnali della primavera.

Il ritrovo è alle ore 9.00 e il termine è previsto per le 10.30.

Evento gratuito

Max 25 partecipanti - Prenotazione Obbligatoria - Super Green Pass Richiesto

Biglietti qui: https://millepioppi.it/events/sentir-la-primavera/



A seguire per chi vuole si può prenotare la visita al MuMAB con biglietto regolare. Biglietti qui https://millepioppi.it/calendario/