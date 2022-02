L'Oasi Naturalistica di Isola Sant'Antonio apre ai visitatori per far conoscere la biologia e il comportamento di questi speciali animali. L'evento, patrocinato dall'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese e dal Comune di Isola Sant'Antonio, consentirà di avvicinarsi alla natura dell'area protetta e alla fauna selvatica presente con rispetto, utilizzando un capanno per il Birdwatching e l'osservatorio naturalistico, e di scoprire i progetti di conservazione messi in atto negli anni dall'Ente in collaborazione con la nostra Associazione.

Verrete pervasi dalla magia di questo luogo, dove di giorno è possibile meravigliarsi per l'arrivo di specie nuove, osservandone il comportamento e le strategie di sopravvivenza.

L'appuntamento con la natura è per domenica 6 febbraio 2022 all'Oasi Naturalistica di Isola Sant'Antonio (AL), dalle 9:15 alle 12:00. L'evento si sviluppa su un tracciato sterrato di facile percorribilità ed è adatto a persone dai 6 anni in su ed è a numero chiuso. Per questo è necessario prenotarsi entro le 15:00 di sabato 5 febbraio 2022.

Costi

Adulti: 10 € (contributo escursione) + 5 € (contributo per tessera associativa, comprensiva di assicurazione RCT). Per chi desidera visitare l'Oasi per l'intera giornata: 15 € (contributo escursione) + 5 € (contributo per tessera associativa, comprensiva di assicurazione RCT)

Bambini fino a 14 anni: 5 € (contributo escursione) + 3 € (contributo per tessera associativa, comprensiva di assicurazione RCT). Per chi desidera visitare l'Oasi per l'intera giornata: 10 € (contributo escursione) + 3 €(contributo per tessera associativa, comprensiva di assicurazione RCT).

I bambini fino a 3 anni non pagano il contributo escursione.

Per informazioni e prenotazioni:

Daniela 333 2648723 – Roberta 347 8823023 - codibugnolo@hotmail.it – www.associazionecodibugnolo.it