scadenza presentazione interesse 16/02/2022

Avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di fornitura di granella essiccata di mais per l'anno 2022

IMPORTO A BASE DI OFFERTA: 0,40 €/kg oltre IVA (4%)

L'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali intende acquistare 60 quintali di granella essiccata di mais per il foraggiamento della fauna selvatica ed innesco gabbie di cattura per cinghiali.

Il presente avviso non costituisce procedura di gara ma ha finalità conoscitive al fine di individuare gli operatori economici disponibili ad eseguire il contratto di che trattasi e a individuare l'offerta che appaia più vantaggiosa per l'Ente.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici disponibili ad eseguire il contratto, possono manifestare il proprio interesse trasmettendo l'apposito MODULO allegato debitamente compilato entro il 16/02/2022, secondo le modalità descritte nell'avviso.



