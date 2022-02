Il Progetto LIFE "Eremita", destinato alla conservazione delle popolazioni residuali di quattro specie di insetti di prioritario interesse conservazioni stico e di cui l'Ente Parchi Emilia Centrale è partner, si sta avviando alla sua conclusione, prevista per il prossimo mese di giugno. Per questo sono già programmate due iniziative: il 28 maggio "Life Eremita: facciamo festa!", una giornata di laboratori, escursioni e attività all'aria aperta al Giardino botanico di Valbonella a Santa Sofia (FC), e il 10 giugno il convegno a Bologna "LIFE Eremita: Final Conference, risultati conseguiti e prospettive future", durante il quale i tecnici e la comunità scientifica presenteranno i principali risultati del progetto.

Prima di questo, però, si rende indispensabile condurre uno studio ex-post per valutare l'impatto del progetto sul contesto socio-economico della porzione appenninica regionale. Un'indagine rivolta a tutti i cittadini dell'Emilia-Romagna, sotto forma di questionario, per conoscere la loro opinione su tematiche ambientali e per la tutela delle aree dove vivono gli insetti target del progetto. Il tempo di compilazione del questionario previsto è di circa 10 minuti.

Vai al QUESTIONARIO