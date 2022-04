8 e 22 aprile ore 19: Workshop con aperitivo al Giardino

Quante volte ci è successo di passare accanto a un patrimonio o a una bellezza naturale del nostro territorio senza soffermarci troppo? Per poi, magari, riscoprirlo noi stessi quando accompagniamo degli amici o dei familiari in visita e torniamo a sorprenderci della loro presenza. I tre workshop "Officine Officinali" hanno come primo obiettivo proprio questo: riscoprire insieme il patrimonio simbolico e naturale del Giardino delle Erbe Officinali.

I medesimi fanno parte dell'iniziativa "SOS – Soste Officinali Sostenibili". promosso dalla società cooperativa Atlantide in collaborazione con il Comune di Casola Valsenio. Un percorso che vuole riaccendere l'attenzione su questa struttura dopo due anni difficili per tutti i patrimoni culturali e ambientali. Il Giardino delle Erbe è uno dei "luoghi del cuore" per i casolani eppure tanti lo frequentano occasionalmente o lo hanno visitato solo grazie alle iniziative scolastiche. Come riannodare il rapporto tra la comunità e il Giardino è infatti il secondo obiettivo che si pongono i workshop.

8 e 22 aprile ore 19: Verranno organizzati dei laboratori di pensiero e progettazione, dedicati a individuare alcune possibili azioni collettive per la cura di piante e fiori che mettano di nuovo al centro la comunità di Casola Valsenio e il suo rapporto con il Giardino. Un'occasione per stare insieme e godere di un aperitivo in una location incantevole.

Per maggiori informazioni sul Giardino delle Erbe https://ilgiardinodelleerbe.it/