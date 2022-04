Laboratori per bambini alla scoperta della scienza e della natura

Non solo uova di Pasqua

Martedì 12 aprile 2022 dalle ore 16.45 alle ore 18.30.

Presso la sede del CEAS Imolese (complesso Sante Zennaro, via Pirandello 12 - Imola).

Laboratorio per bambini

Divertiamoci a scoprire insieme l'Uovo e la sua importanza nella vita della maggior parte degli animali. Non solo biologia ma anche esperimenti scientifici con le uova, oltre ad un tocco artistico per dare sfogo alla nostra creatività.

Età consigliata: dai 7 agli 11 anni

ATTIVITA' GRATUITA con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA a cura del CEAS Imolese - Polo didattico Scuola Parchi Romagna per il Bosco della Frattona.

Per informazioni e prenotazioni:

CEAS Imolese, Centro visite della Riserva Naturale del Bosco della Frattona

c/o Complesso Sante Zennaro, via Pirandello, 12 – Imola.

Tel: 0542.602183 (mar. e gio. dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00)

E-mail: ceas@nuovocircondarioimolese.it

Sito: http:\\ceas.nuovocircondarioimolese.it\

Facebook: https://www.facebook.com/ceasimolese/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCariMjG4_O5AsPxiPmVqjgg

NOTE

Numero massimo di partecipanti, 15 bambini.

Il laboratorio verrà svolto al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Accesso al laboratorio con mascherina indossata, come previsto dalle norme contro la diffusione del COVID-19.

Vallo a dire ai dinosauri

Martedì 26 aprile 2022 dalle ore 16.45 alle ore 18.45.

Presso la sede del CEAS Imolese (complesso Sante Zennaro, via Pirandello 12 - Imola).

Laboratorio per bambini

Cosa siamo disposti a fare per continuare a vivere sulla Terra? 65 milioni di anni fa dopo lo schianto di un meteorite forse anche i dinosauri si sono posti la stessa domanda. Attraverso un divertente gioco di ruolo proveremo a darci una risposta vestendo i panni di un politico, di un sindaco o di un giornalista impiccione, di uno scienziato pazzo, di un ricco sceicco o di un povero coltivatore di cotone…..e tu? Chi sarai? E quali decisioni prenderai per salvare la Terra dal suo destino?



Età consigliata: dagli 8 in su



ATTIVITA' GRATUITA con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA a cura del CEAS Imolese - Polo didattico Scuola Parchi Romagna per il Bosco della Frattona, in collaborazione con l'Associazione ScienzaE.

NOTE

Numero massimo di partecipanti, 16 bambini.

Il laboratorio verrà svolto al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Accesso al laboratorio con mascherina indossata, come previsto dalle norme contro la diffusione del COVID-19.