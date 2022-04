Con il "Trail della Riva" in programma sabato 9 aprile, ritorna, dopo le restrizioni causate dalla pandemia, il "Circuito Trail dei Parchi dell'Emilia", il campionato stagionale di trail running promosso dall'Ente Parchi Emilia Centrale e coordinato dal Team Mud&Snow, giunto quest'anno alla sua terza edizione.

Il Trail della Riva (nella foto), divenuto ormai un appuntamento caratteristico lungo i sentieri del Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina, è la gara di trail running che da sempre apre gli appuntamenti del Circuito stagionale. Anche quest'anno, a iscrizioni già "sold out" da qualche giorno, sono in programma due percorsi competitivi - lo Short Trail da 20 chilometri con 1.000 metri di dislivello ed il Long Trail da 34 chilometri con 1.950 metri di dislivello – e un percorso non competitivo costituito da una camminata di 12 chilometri.

Il Circuito Trail dei Parchi dell'Emilia prevede quest'anno 4 tappe lungo tutta la stagione: oltre al Trail della Riva, sono in programma l'Alpicella Trail nel Parco regionale del Frignano per il 24 luglio, il Trail della Pietra nel Parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano per il 4 settembre ed il Lago Santo Sky Race, ancora nel Parco del Frignano, in programma l'8 ottobre.

Nei prossimi giorni il regolamento e tutte le informazioni sul sito https://www.circuitotraildeiparchi.com/.