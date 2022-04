Gestione strategica del centro visite Casa del Fiume in sinergia con il Parco della Vena del Gesso Romagnola







Il 2022 segnerà l'inizio di una nuova gestione del centro visite La Casa del Fiume. Con l'apertura dell'info point, affidato ad IF IMOLAFAENZA tourism company si completa la struttura che sorge a Borgo Tossignano. Attualmente nell'immobile è presente anche un'Osteria - Ostello che offre piatti ed ospitalità tipici della Romagna mentre per ciò che riguarda i temi didattici - educazionali l'Associazione di Promozione Sociale GeoL@b gestisce un laboratorio didattico ed organizza eventi afferenti a tali tematiche. Un immobile di proprietà del CON.AMI che è stato dato in concessione all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna.

Il Centro visite Casa del Fiume è composto da un front-office, una sala didattica polivalente in grado di ospitare corsi, convegni, seminari ed eventi fino a 50 persone, una biblioteca tematica dedicata al territorio. Il Centro è circondato da 3 ettari di prati collegati all'alveo del fiume Santerno e ai boschi limitrofi. Ha un ristorante/osteria con ostello con la zona prativa adiacente attrezzata con tavoli, sdraio, giochi per bambini e percorsi tematici quali ad esempio la pump track MTB.

L'affidamento a IF dell'Info point è un tassello della riorganizzazione avviata da qualche anno, mirata a rinnovare la strategicità geografica ed ambientale della struttura, dove appunto ci si può informare, si può apprezzare, conoscere, fare esperienza di quanto hanno da offrire il Parco e la Vallata del Santerno: i gessi, i calanchi, il fiume e tutti quei sentieri e percorsi che si incrociano proprio presso la Casa del Fiume e che saranno ulteriormente valorizzati dalla ciclabile del Santerno, che collegherà Imola a Castel del Rio, passando proprio dalla Casa del Fiume. Il Centro Visite, quindi, diventerà il nuovo fulcro della fruizione sostenibile, del turismo slow e ambientale del territorio in connessione con le vicine vallate del Senio e del Lamone.

L'attività dell'lnfo point sarà incentrata soprattutto sui seguenti servizi:

• erogazione di un servizio di informazione e prenotazione, in front-office e in back-office, relativamente alle attività in programma (eventi, escursioni, etc.)

• supporto all'organizzazione e durante gli eventi promozionali

• distribuzione e vendita dei materiali (guide, mappe, gadget, etc.)

A questa attività si affiancherà, inoltre, sempre a carico di IF, la definizione di un cartellone di visite e tour che si svolgeranno sul territorio e la loro promozione e commercializzazione, con prenotazioni possibili sia in loco, sia attraverso l'e-commerce (sito IF). L'intera struttura vedrà poi un'attività collegata di guide, libri e gadget del territorio e diventerà sempre più "bike friendley", prevedendo di mettere a disposizione dei ciclisti alcuni servizi base, dalla piccola officina/kit di riparazione, a un punto lavaggio, alla possibilità di ricarica per eventuali e-bike.