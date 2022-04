In vista dell'imminente stagione turistica, l'Ente Parchi Emilia Centrale lancia in rete "itinerari.parchiemiliacentrale.it", il nuovo sito web che mette insieme quasi 2.500 chilometri di sentieri e percorsi escursionistici distribuiti nei territori di Modena e Reggio Emilia, di cui 1.000 all'interno delle sole Aree protette.

Come ha detto il presidente dell'Ente Parchi Emilia Centrale, Giovanni Battista Pasini: «Siamo soddisfatti di poter proporre a turisti e visitatori questo nuovo sito che mette insieme, per la prima volta, la sentieristica di tutto il vasto territorio comprendente le province di Modena e Reggio Emilia. Un sito di qualità, che rappresenta uno strumento in più per la valorizzazione del territorio».

Nel nuovo sito, realizzato dalla ditta Webmapp di Pisa, i percorsi sono suddivisi in itinerari storici, di crinale e in bici, oltre a quelli "a tappe", cioè gli itinerari a lunga percorrenza che attraversano l'Emilia Centrale, come l'Alta Via dei Parchi regionale, il Sentiero dei Vulcani di Fango, la Via Matildica del Volto Santo e la Via Romea Nonantolana, solo per citarne alcuni. Per la prima volta questi sentieri sono consultabili su un'unica mappa interattiva digitale, vero fiore all'occhiello del sito, in grado di fornire, per ogni percorso consigliato, passo dopo passo, dati sull'altimetria e sul fondo, oltre a descrizione, dislivelli, durata, lunghezza e grado di difficoltà. Per ognuno di questi percorsi sono mappati e descritti anche i punti d'interesse sul territorio, oltre 100 complessivi.

«Questo sito è destinato a diventare uno strumento utile e integrato per tutti gli escursionisti – dice il direttore dell'Ente Parchi Emilia Centrale, Valerio Fioravanti - ed è frutto di un intenso lavoro durato mesi a cui hanno contribuito i nostri uffici, con un'ampia raccolta di informazioni da parte delle sezioni CAI di Modena e di Reggio Emilia e da parte della Consulta dei Sentieri delle Unioni di Comuni dell'Appennino Modenese. Il lavoro alla base del sito rappresenta, di fatto, anche un aggiornamento della Rete Escursionistica Regionale (REER) per le province di Modena e Reggio Emilia e il nuovo sito si pone come punto di riferimento attendibile e aggiornato per l'escursionismo nei territori dell'Emilia Centrale».

Entro l'estate sarà realizzata anche una app che avrà gli stessi contenuti del sito con funzionalità aggiuntive, utili agli utenti che se ne serviranno durante le loro escursioni.

Il nuovo sito sarà presentato al pubblico LUNEDI 11 APRILE, alle ORE 17, in un webinar a questo link: https://zoom.us/j/99134927637 e, contemporaneamente, in diretta sulla pagina Facebook "Parchi Emilia Centrale".