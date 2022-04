Rami e alberi sui sentieri

I forti venti di questo weekend hanno colpito duramente anche i parchi e le riserve dall'Appennino Parmense al fiume Trebbia.

Sui sentieri sono caduti rami e alberi. Nei prati e nei campi sono state sparse foglie e rifiuti provenienti dai centri abitati.

Fortunatamente non ci sono danni a persone e a cose.

Stiamo già facendo sopralluoghi per capire quali sono gli interventi più urgenti e per ripristinare velocemente i percorsi per garantire la sicurezza dei camminatori.

Si chiede a tutti di fare attenzione, di avere pazienza e di contattare l'ente per qualsiasi segnalazione telefonando allo 0521/802688 oppure inviando una email a info@parchiemiliaoccidentale.it