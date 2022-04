Sabato 16 aprile nella Riserva Torrile Trecasali con la LIPU

Camminare è l'arte amatoriale per eccellenza: non serve essere dei professionisti, è gratuito e bastano le gambe!

Il girovagare, apparentemente senza uno scopo, riporta a casa un individuo trasformato, più sereno e ricco di storie. Un girovago osserva tutto ciò che lo circonda con attenzione e meraviglia. E' un creativo perché sa osservare senza frenesia ogni cosa e apprezzare questo viaggiare senza meta. E in questa condizione, il ruolo della natura, anche la più nascosta, diventa fondamentale. Quando si girovaga, infatti, si è nella condizione ideale per connettersi con la natura, sentire e notare quello che è altro da noi: gli alberi, il vento, il canto degli uccelli, le tracce degli animali con cui condividiamo i luoghi. Si impara quindi a scoprire e percepire la natura che ci circonda, anche quella più nascosta, ed a apprezzarla come qualcosa di necessario e di cui noi facciamo davvero parte.

Domenica 10, sabato 16 e sabato 23 aprile.

Appuntamento alle ore 10:00 presso il centro visite delle Riserva naturale di Torrile Trecasali, a Torrile (PR).

Accoglienza dei visitatori e introduzione all'attività. Breve escursione in autonomia alla quale seguirà un laboratorio creativo per bambini e famiglie.

La camminata è adatta a tutti.

L'attività è organizzata dalla LIPU, è gratuita con prenotazione obbligatoria telefonando allo 0521/810606 oppure via email riserva.torrile@lipu.it.