12 aprile 2022

Foto e testi di Gemma Ventre

La Festa degli Alberi è stata organizzata per sensibilizzare le nuove generazioni all'amore e al rispetto per la natura. All'evento, infatti, sono stati invitati i bambini dell'asilo nido, della scuola materna e delle elementari. I ragazzi dell'Istituto alberghiero e il Corpo degli Alpini hanno collaborato all'organizzazione della mattinata. A presenziare all'evento, il Sindaco Alfonso Nicolardi.

In rappresentanza del Parco regionale della Vena del Gesso romagnola ha parlato il tecnico forestale Lorenzo Cangini che ha spiegato ai bambini l'importanza degli alberi per la produzione di ossigeno attraverso la fotosintesi clorofilliana. Proprio per questo motivo, è, quindi, importante rinnovare in città gli alberi danneggiati, malati o morti con nuove piante.

La festa si è conclusa con la messa a dimora di un maggiociondolo (simbolo di "benvenuto") in vaso e la distribuzione di una piantina di salvia in segno di augurio ai nuovi nati nel 2021 e ai bambini giunti dall'Ucraina e ospitati a Riolo Terme.