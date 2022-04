Pubblicate le graduatorie relative ai progetti di Servzio Civile Universale "SCUOLE A CIELO APERTO E ATTIVATORI DI CITIZEN SCIENCE", "I CARE - ME NE CURO" e "RIP-ARTE: MUSEI COME HUB DELLA CONOSCENZA E SOSTENIBILITÀ" (programma di intervento IL GREEN NEW DEAL DEI GIOVANI).

Le graduatorie sono consultabili ai seguenti link:

SCUOLE A CIELO APERTO E ATTIVATORI DI CITIZEN SCIENCE

I CARE - ME NE CURO

RIP-ARTE: MUSEI COME HUB DELLA CONOSCENZA E SOSTENIBILITÀ

Verrà in seguito comunicata la data di avvio effettiva dei progetti, previa approvazione da parte del Ministero.