Esperienza di teatro-natura domenica 24 aprile con Camminaparchi

Le farfalle sono simbolo di leggerezza e di bellezza ma sono anche estremamente fragili! Sono tra le prime a soffrire se l'habitat in cui vivono diventa inquinato. Quest'escursione è dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie perchè è fondamentale insegnare, soprattutto ai bambini, come salvaguardare questo nostro bellissimo Pianeta. Verranno spiegate quali sono le tante azioni quotidiane che sprecano risorse preziose e come agire per diventare virtuosi!

Assieme alla Regina delle Farfalle scopriremo il favoloso mondo degli insetti impollinatori e cercheremo di capire come contribuire a salvare questo mondo, a partire dal nostro piccolo. Andremo alla scoperta dei fiori più colorati del Taro e dei loro variopinti amici, proprio lungo il sentiero a loro dedicato.

Grado di difficoltà: T (FACILE) - Dislivello: 10 m - Tempo di percorrenza: 1,30 ore

Ritrovo: Domenica 24 Aprile 2022 ore 16.30 in località Oppiano (Collecchio PR) Il punto di ritrovo è situato nell'area di sosta in località Oppiano, a fianco della Chiesa. Termine escursione ore 18.30

Attrezzatura richiesta: Calzature da escursionismo o da ginnastica. Cappellino. Acqua.

Organizzatore e Guida: Lorenzo Cainelli (Guida ambientale escursionistica)

Costo di partecipazione: 8 euro sotto gli 11 anni. 12 euro sopra gli 11 anni.

Prenotazione obbligatoria: Racconti.basilisco@gmail.com - Tel. 3402567813 - Facebook: "I RACCONTI DEL BASILISCO"

In Collaborazione con la performer ed artista nocetana Elena Borroni. La collaborazione prevede la presenza dell'artista durante le soste previste dell'escursione per la lettura di racconti e filastrocche dedicate alle farfalle.