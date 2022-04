Domenica 24 aprile con Camminaparchi

Una passeggiata tra territori storicamente contesi per il controllo dell'oro bianco. Un percorso ad anello con partenza dal parcheggio del museo MuMab (Presso Podere Millepioppi, San Nicomede di Salsomaggiore Terme PR). Lungo il percorso che segue il Rio Gardello arriveremo alle saline di Salsominore per poi salire all'antica omonima chiesetta. Si prosegue sui sentieri mappati dal CAI di Fidenza verso il Castello di Scipione che, per chi lo desidera, potremo visitare con visita guidata delle H 11:30.

Si scende verso Loc. i Boselli e poi a Scipione Ponte dove pranzeremo al sacco presso il bar Trattoria il Cavallo. Proseguiamo poche centinaia di metri sulla statale per Castelnuovo Fogliani ricongiungendoci ai sentieri del Parco dello Stirone. Costeggeremo l'alveo del torrente fino alla Pieve di San Nicomede che visiteremo, per poi proseguire sempre lungo il panoramico percorso lungo lo Stirone in direzione Cascatelle e di nuovo al parcheggio.

Grado di difficoltà. M - Medio - Dislivelli: + 260 - 260 - Lunghezza: Tot 11 Km - Tempo di percorrenza: 4 H

Ritrovo: Domenica 24 aprile 2022 ore 9.30 c/o Parcheggio del museo MuMab – Podere Millepioppi San Nicomede (Salsomaggiore Terme PR). Termine escursione H 15:30

Attrezzatura richiesta: ABBIGLIAMENTO DA ESCURSIONE ADATTO ALLA STAGIONE – SCARPE CON SUOLA SCOLPITA

Organizzatore e Guida: Paola Bondani (GAE)

Costo di partecipazione: 15 Euro adulti – 8 Euro bambini (minimo 6 anni)

Prenotazione obbligatoria: paolabondani@gmail.com - tel 376 0176425

Per chi lo desidera a metà del percorso, visita guidata al castello di Scipione (9 euro a persona ) oppure alla fine del percorso, possibilità di visitare il Museo del Mare Antico e Biodiversità MuMab (6 euro). In entrambi i casi necessità di prenotare le visite in anticipo, la guida raccoglierà le adesioni al momento della prenotazione