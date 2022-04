Sabato 23 aprile con Camminaparchi

Presso Bosco di Corniglio (PR) dove ci sarà il ritrovo parleremo dell'eccidio del Comando Unico Partigiano di Parma. All'interno del percorso di una delle vie del sale, seguiremo la Carraia che ci porterà al Passo del Cirone. Partiremo dalla Frazione Cirone di Bosco di Corniglio 960 m costeggiando i pascoli di alta quota, raggiungeremo il Passo del Cirone 1255 m. Dove faremo una sosta presso la chiesetta romanica. All'interno del percorso di una delle vie del sale, seguiremo la Carraia che ci porterà al Passo, antica strada utilizzata dai viandanti. Scenderemo verso Piana Sorana percorrendo un'abetaia mista a faggeta fino a raggiungere il paese, dove incontreremo alcuni abitanti. Saranno effettuate delle tappe naturalistiche e divulgative sulla lotta partigiana sull'appennino parmense, accompagnati dalle poesie di Nicola Morella e le canzoni di Rocco Rosignoli

Dislivelli complessivi in salita e discesa: 314 m

Grado di difficoltà: Media

Tempi di percorrenza stimati: 5 ore

Ritrovo: Sabato 23 aprile 2022 ore 10.00 in loc. Bosco di Corniglio, parcheggio ristorante Ghirardini. In macchina ci si sposta alla Frazione Cirone di Bosco di Corniglio dopo l'introduzione all'escursione. Termine escursione ore 17:00 in loc. Cirone fraz. di Bosco di Corniglio

Attrezzatura richiesta: Zaino con borraccia 1l d'acqua, antivento o maglioncino, impermeabile. Scarponi a caviglia alta con suola scolpita. Torcia, preferibilmente frontale Pranzo al sacco Consigliati; pantaloni lunghi e bastoncini da trekking

Organizzatore e Guida: Francesco Salton (Guida Ambientale Escursionistica)

Costo pro capite: Adulto 15 €, over 65 10 €, minorenni 8 €, gruppo "Sentieri Aperti" 5 €

Prenotazione obbligatoria: 3208436753 - francescosalton82@gmail.com