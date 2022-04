100 anni insieme per la Natura:

Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e il Parco Nazionale Gran Paradiso festeggiano 100 anni di impegno per la conservazione della natura

Ricorre in questi giorni il centenario dei due decani della conservazione della natura, i parchi nazionali del Gran Paradiso e Abruzzo-Lazio-Molise cui siamo particolarmente legati da un solido legame di collaborazione.

AIGAE da anni collabora con il sistema delle aree naturali protette italiane con l'obiettivo "parchi e guide fanno lo stesso mestiere", come accade in gran parte del mondo e soprattutto negli USA, patria dei parchi, che proprio quest'anno festeggiano il 150° dalla fondazione di Yellowstone, primo parco naturale al mondo.

Le Guide Ambientali Escursionistiche di AIGAE festeggiano assieme ai parchi, alle riserve, alle aree marine protette questi importanti momenti in cui ricordiamo il gran lavoro fatto per assicurare un futuro migliore a coloro che devono ancora nascere, per tutelare la biodiversità, per innovare l'economia e renderla sempre più sostenibile in un mondo sempre più piccolo e percorso da eventi tragici cui non avremmo mai voluto assistere.

AIGAE che aderisce a Federparchi, Europarc, IUCN, Cipra e collabora con le più importanti associazioni ambientaliste in Italia e le principali associazioni di interpreti e guide in Europa e nel mondo, offre tutta l'esperienza e la conoscenza dei territori maturata da oltre 3.200 professionisti in tutta Italia, in tutte le aree naturali protette, in tutti gli ambienti naturali e culturali, per costruire dal basso un sistema di aree protette sempre più forte e capace di radicarsi nel cuore della gente.



PROGRAMMA

23 Aprile 2022 - 100 anni di conservazione di ambienti e specie protette: buone pratiche e criticità (Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Sala Sinopoli)

La gestione dei parchi, la conservazione degli ecosistemi e le buone pratiche per la sostenibilità. Con l'incontro del 23 aprile verrà dato spazio alle tematiche più importanti che guidano le nostre azioni di tutela. Infine spazio alla musica con il concerto dell'Orchestra Nazionale dei Conservatori italiani organizzato d'intesa con il Ministero dell'Università e della Ricerca.

I lavori verranno aperti da Ilaria Fontana, sottosegretario al MITE, con interventi di Giampiero Sammuri, Presidente di Federparchi; Italo Cerise Presidente del Parco Nazionale Gran Paradiso; Bruno Bassano, Direttore del Parco Nazionale Gran Paradiso; Giovanni Cannata, Presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise; Luciano Sammarone, Direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise; Piero Genovesi, Dirigente Servizio Coordinamento Fauna Selvatica, ISPRA; Antonio Nicoletti, Responsabile Aree Protette e Biodiversità di Legambiente; Donatella Bianchi, Presidente WWF Italia.

Alle 17 Concerto dell'Orchestra Nazionale dei Conservatori italiani organizzato d'intesa con il Ministero dell'Università e della Ricerca.

Per partecipare occorre la registrazione all'evento

Ingresso con green pass e mascherina ffp2

24 aprile 2022 Premiazione concorso internazionale "Fotografare il Parco" – 15^ edizione (Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Sala Foyer)

Una natura che si lascia vivere e osservare suscitando emozioni uniche. Chiudiamo la prima parte delle celebrazioni con la premiazione del concorso internazionale "Fotografare il Parco" e una serie di incontri divulgativi per conoscere meglio gli habitat e la biodiversità che caratterizza i due parchi.

Verrà presentato il libro "Parco Nazionale Gran Paradiso - 100 anni e cento ancora", a cura PNGP.

Seguirà un incontro divulgativo con PNALM e PNGP.

Dalla protezione di una specie "ombrello" alla conservazione di habitat e biodiversità: orso e stambecco esempi dell'importanza di una gestione scientifica delle aree nazionali protette.

Nella giornata di sabato e domenica sono state organizzate attività collaterali all'interno del Villaggio dei Parchi

Per partecipare occorre la registrazione all'evento.

Ingresso con green pass e mascherina ffp2