Milano. Se per i concerti c'è TicketOne e per i musei Musement, da oggi anche i parchi naturali italiani e le aree protette hanno il loro sistema per la prevendita di esperienze a contatto con la natura: parchiaperti, la piattaforma online sviluppata da Dynamoscopio e da Jecoguides, in partnership con Federparchi, per favorire uno stile di vita più sano e forme di turismo più sostenibile.

Dopo poco più di un anno di attività, parchiaperti taglia un nuovo traguardo: dopo il posizionamento di oltre 300 esperienze e itinerari prenotabili gratuitamente in più di 55 parchi e aree protette in Italia, da oggi arriva anche il servizio di prevendita per le attività a pagamento.

La piattaforma diventa così uno strumento ancora più utile per gli amanti della natura che vogliano organizzare un weekend immersi nel verde. Su parchiaperti l'utente può infatti esplorare e conoscere i parchi naturali italiani, sfogliare il catalogo degli itinerari e degli eventi in programma, (laboratori per bambini, escursioni, workshop, concerti, presentazioni di libri) e, da oggi, prenotare e pagare i biglietti direttamente online. Un sistema facile e intuitivo pensato per ridurre sprechi di tempo e carichi di stress prima e durante le vacanze.

A questa nuova funzione si aggiunge anche un'altra novità: sempre da aprile, la piattaforma è abilitata ad accogliere la partecipazione di un più ampio ventaglio di partner. I viaggiatori potranno quindi trovare le esperienze promosse non più solo dai parchi naturali o dalle aree protette ma anche da parchi archeologici, siti Unesco, orti botanici, giardini storici, comuni, pro loco, enti pubblici, associazioni, cooperative e guide accreditate. Grazie all'apertura a nuovi partner, anche l'offerta di itinerari e attività da fare all'aria aperta sarà sempre più ricca e variegata.