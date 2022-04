Dal 22 aprile le celebrazioni a Roma. Gli auguri dell’AIDAP.

Da domani pomeriggio fino a domenica si celebrano a Roma i cento anni dei Parchi nazionali d'Abruzzo, Lazio e Molise e del Gran Paradiso. Con la nascita di questi due monumenti della conservazione della natura in Italia e in Europa, nasceva cento anni fa il sistema dei parchi naturali italiani a cui oltre ai Parchi Nazionali appartengono anche le Riserve naturali, le Aree Marine Protette e i Parchi Regionali. Un sistema che, soprattutto negli ultimi trent'anni, dopo l'approvazione della legge quadro sulle Aree protette, ha ottenuto tanti successi e ha contribuito a conservare all'Italia il primato continentale della biodiversità. Nell'augurare ai colleghi di questi due parchi e ai loro amministratori altri cento anni di successi, esprimiamo l'auspicio che questo evento sia l'occasione per avviare una riflessione sull'adeguatezza di questo sistema ad affrontare le sfide poste dai nuovi obiettivi continentali sulla conservazione della natura. Speriamo, in particolare, che si affronti il tema dell'adeguatezza delle nostre AMP, che hanno nella maggior parte dei casi un solo dipendente: il direttore (magari con partita IVA), oppure del sistema dei parchi regionali dei quali troppo spesso lo Stato si disinteressa a dispetto dell'art. 117 della Costituzione.