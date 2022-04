Lex – Pubblicato Dpcm per reclutamento personale nella PA

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile i Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2022 che avvia le procedure di reclutamento e di assunzione a tempo indeterminato per unità di personale in favore di vari enti della pubblica amministrazione. Tra questi, come dalle tabelle 41, 42, 43 e 44, sono autorizzati alle assunzioni i Parchi Nazionali delle 5 Terre e del Gran Paradiso.

Link a gazzetta Ufficiale