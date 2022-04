Venerdì 29 aprile "Casa Nostra"

Continua la stagione teatrale che si tiene nel Teatro Corte di Giarola a Collecchio nel Parco del Taro.

Venerdì 29 aprile alle ore 21,00 va in scena:

Hombre Collettivo con

CASA NOSTRAregia Riccardo Reina

con Angela Forti, Agata Garbuio, Aron Tewelde

con il sostegno di BRAT, Associazione Malerba, Teatro del Drago, Associazione UOT

Vincitore Premio Scenario Infanzia 2020

Premio della Critica Direction Under30 2021

Teatro immagine e teatro d'oggetti

Dai 14 anni«Ciò che ci illudiamo di combattere fuori di noi, è già dentro di noi, dentro la quotidianità della nostra vita, anche se non ne siamo consapevoli».

R. Scarpinato23 settembre 2021: la sentenza della Corte d'Assise di Palermo sul processo della Trattativa Stato-Mafia riporta alla superficie della nostra memoria affastellata di immagini un pezzo di passato. Un pezzo di passato che, per quanto recente, è già diventato storia. Un pezzo di storia che, per quanto decisivo, rischia già di cadere nell'oblio, con tutti i suoi paradossi e le sue contraddizioni. Un pezzo fondamentale per capire il puzzle del nostro presente. Un pezzo che si è tentato in tutti i modi di nascondere, alterare, ignorare: un pezzo mancante. Casa Nostra non è solo un titolo: Nostra è la Casa che ci troviamo ad abitare, con tutto ciò che contiene. Nostra, che lo vogliamo o no, è quella Strana Cosa che abbiamo ereditato dagli inquilini precedenti. Nostra è la stanza dei giochi dove siamo stati finora rinchiusi, dove i bambini vengono lasciati mentre i "grandi" si occupano delle cose serie, quelle cose che è meglio che i bambini non sentano e non vedano.A seguire dibattito con il pubblico

PREVENDITA

Posto unico non numerato: € 10

biglietteria del Teatro alla Corte

nei giorni 13 e 27 Marzo e 10 Aprile, ore 15-16

biblioteca comunale di Collecchio

nei giorni 16 e 30 Marzo, 27 Aprile e 4 Maggio, ore 17-18

PREVENDITA on-line

Posto unico non numerato: € 11,54

Abbonamento a tutti i cinque spettacoli: € 48,20

dal 9 Marzo su Eventbrite.it

INFO

Associazione UOT: tel. 346 6716151; info@associazioneuot.it

www.associazioneuot.it; www.comune.collecchio.pr.it

Super Green Pass e mascherina FFP2 obbligatori

SEDE

Teatro alla Corte di Giarola

Strada Giarola n. 10, Pontescodogna di Collecchio (PR)