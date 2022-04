Sabato 30 aprile con Camminaparchi

Il percorso a racchetta ci permetterà di affrontare diversi aspetti di quest' area del Parco: storico, naturalistico e geologico.

Dopo un primo tratto in strada carrareccia in vigneto nei pressi del monte Falcone, si sale sino al Monte Padova. Qui la strada si fa di ghiaia e permette di godere di uno splendido panorama su tutta la Pianura. Nelle giornate terse è possibile vedere Piacenza e l'arco delle prealpi alpino.

Proseguendo verso il Monte Giogo, il punto più alto del nostro itinerario a 437 mt slm, la strada si addentra in un bosco, che per le sue caratteristiche impervie fu rifugio nell' ottocento di tanti briganti napoleonici e partigiani, ancora oggi ricordati in un cippo commemorativo che vedremo lungo il percorso. Il Monte Giogo e i suoi calanchi, sono una delle più note stazioni del Parco del Piacenziano, sono tanti gli affioramenti fossili qui trovati e oggi conservati nel museo Geologico Cortesi di Castell'Arquato.

Grado di difficoltà: Escursionistico - Lunghezza totale 8 km - Dislivelli: Ascesa totale 400 mt, Discesa totale 400 mt - Tempo di percorrenza: 3 ore al netto delle soste

Ritrovo: Sabato 30 Aprile ore 14.30 c/o Parcheggio Località Buttina – Castell'Arquato (PC) c/o Azienda Vitivinicola Gandolfi. Termine escursione Ore 18.30

Attrezzatura richiesta: Scarpe da trekking, k-way, acqua, cappellino, crema solare, occhiali da sole.

Organizzatore e Guida: Sara Sichel (Guida turistica, accompagnatrice turistica, guida ambientale escursionistica inglese)

Costo di partecipazione: 10 euro adulti, fino a 14 anni gratuito

Prenotazione obbligatoria: cell: 380 3339886 - email: escursionieva@gmail.comfacebook: eva gruppo esploratori val d'arda, @evaescursioni